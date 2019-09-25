Merkez Bankası tarafından piyasalarda rahatlama ve vatandaşa ekonomik esneklik sağlanması amacı ile alınan kredi faiz oranlarındaki indirim kararı, piyasaya olumlu şekilde yansıdı. Merkez Bankası'nın aldığı bu indirim kararının ardından bankalar tarafından da güncel kredi faiz oranları için indirimlere gidilmeye başlandı. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü.

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