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  • 25.09.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 11:01

Güncel kredi oranları bugün kaçtır? Tüm ların kredi faiz oranları

Merkez sı tarafından alınan kredi indirim kararı ile birlikte için düşüş trendi başladı. Kamu ve özel bankalar tarafından son günlerce ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranları için indirim duyuruları yapılıyor. Peki son indirimler ardından bankaların sundukları kredi hizmetlerinde güncel kredi faiz oranları ne oldu?

Güncel kredi faiz oranları bugün kaçtır?

Merkez Bankası tarafından piyasalarda rahatlama ve vatandaşa ekonomik esneklik sağlanması amacı ile alınan kredi faiz oranlarındaki indirim kararı, piyasaya olumlu şekilde yansıdı. Merkez Bankası'nın aldığı bu indirim kararının ardından bankalar tarafından da güncel kredi faiz oranları için indirimlere gidilmeye başlandı. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü.

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