Merkez Bankası ardı ardına faiz indirim kararı verdi. Bu faiz indirimi sonrasında vatandaşların yüzü güldü. Bu bağlamda konut satışları patladı. Araç ve konut sahibi olmak isteyen binlerce insan adeta bankalara akın etti. Özellikle Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından özel bankalarda faizleri bir bir indirdi. Haberimizde güncel faiz oranlarını sizler için derledik. Kamu ve özel bankalar tarafından gerçekleştirilen güncel kredi faiz oranları indirimleri taşıt kredilerini ve ihtiyaç kredilerini de kapsamına aldı. Çok önemli oranda faiz oranı düşüşünün yaşandığı kredi sektöründe taşıt kredisi veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlarda, düşük faiz oranlarından faydalanabiliyor. Peki ING Bank, HSBC, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve İş Bankası kredi faizleri ne oldu?

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