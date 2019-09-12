12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı! Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri ne oldu? Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizinde 325 baz puan indirimle 16.50 seviyesine çekti. 4,5 yıl aradan sonra temmuz toplantısında politika faizini indiren ve yüzde 24'ten (425 baz puan) 19.75'e çeken Merkez Bankası (MB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir indirim daha gerçekleştirdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye geriledi.
Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri ne oldu? 12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı!
Merkez Bankası saat 14.00'te yaptığı toplantı ile faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirilmesine karar vermiştir denildi. Piyasalarda TCMB'nin 250-300 baz puan faiz indirim yapması bekleniyordu. Böylece yaklaşık 1,5 aylık bir dönemde politika faizi 750 baz puan düşmüş oldu. TCMB'nin faiz kararı öncesinde 5.75 üzerinde bulunan dolar/TL kuru, 5.70 seviyesinin altına gevşedi. Merkez Bankası'nın 2015'ten bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği 25 Temmuz'daki PPK toplantısında, politika faizi 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti. Peki Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri ne oldu?
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