12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı! Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri ne oldu? Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizinde 325 baz puan indirimle 16.50 seviyesine çekti. 4,5 yıl aradan sonra temmuz toplantısında politika faizini indiren ve yüzde 24'ten (425 baz puan) 19.75'e çeken Merkez Bankası (MB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir indirim daha gerçekleştirdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye geriledi.