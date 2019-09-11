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  • 12.09.2019 07:20
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 07:20

son dakika: 12 Eylül , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar oldu?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,500 doların altında işlem görüyor. Dünkü kapanışta iç piyasada fiyatı 276 liraya, 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya geriledi. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Merkez Bankası faiz kararları öncesi güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? İşte 12 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

12 Eylül Perşembe günü gram altın 276,50 liradan alınırken, 276,55 liradan satılıyor.

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