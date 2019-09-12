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  • 12.09.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 14:11

son dakika! Merkez Bankası ne oldu? 12 Eylül euro ve dolar kaç TL?

son dakika... Güne yükselişle başlayan dolar Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 5,76 seviyelerinde işlem görüyordu. Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası'nın da sert düşüş yaşandı. Peki, ne oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Dolarda son dakika gelişmesi... Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, banka politika faizini yüzde 19,75'ten 16,50'ye indirdi. Bu gelişmelerin ardından güne yükselişle başlayan dolar/TL düşüşe geçti. Piyasalar şimdi ECB'nin kararlarını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6822
Satış: 5,6844

EURO
Alış: 6,2691
Satış: 6,2748

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Banka eylül ayı toplantısında faizleri 325 baz puan beklentilerin üzerinde indirerek yüzde 16.50 seviyesine çekti. Kararın ardından dolar/Tl 5.75 seviyesinden 5.68'e indi.

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