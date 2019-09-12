Dolarda son dakika gelişmesi... Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, banka politika faizini yüzde 19,75'ten 16,50'ye indirdi. Bu gelişmelerin ardından güne yükselişle başlayan dolar/TL düşüşe geçti. Piyasalar şimdi ECB'nin kararlarını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Banka eylül ayı toplantısında faizleri 325 baz puan beklentilerin üzerinde indirerek yüzde 16.50 seviyesine çekti. Kararın ardından dolar/Tl 5.75 seviyesinden 5.68'e indi.