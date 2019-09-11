Banka kredi faizleri düşecek mi? Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların gözleri bu sorunun yanıtında. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor. Bu artış aynı zamanda bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edecek. İşte banka banka kredi faiz oranları...

11 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

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