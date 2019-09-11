PTT konut kredisi veriyor mu? PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç?
Kredi faiz oranlarının bankalar tarafından düşürülmesinin ardından PTT'de kredi sunuyor. İhtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara fırsatlar sunan PTT 60 bin TL üst limite kadar kredi veriyor. PTT'den maaş alan emeklilere büyük kolaylık sağlanırken, gelir belgesini ibraz edenlere de kredi veriliyor. PTT, anlaşma yaptığı bankalar arasından en uygun faiz ile kredi vereni aracılığı ile ödemeyi yapıyor. İhtiyaç kredisini PTT'den almak isteyen vatandaşlar yoğun şekilde şartları araştırıyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte PTT kredi başvurusu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Posta Telgraf Teşkilatı her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Sürekli yatırımlar ile büyüyen PTT, bankalar ile yaptığı anlaşma ile uygun koşullardan kredi imkanı sağlamaya başladı. Özellikle maaşını PTT'den alan emeklilere büyük kolaylık sağlanıyor. Ayrıca maaş ibrazı yapanlar da krediden faydalanabiliyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte detaylar...