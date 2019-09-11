Müjde üstüne müjde geliyor! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte bankalarda ardı ardına yapılan faiz indirim kararı vatandaşları sevindirmişti. Yakın zamandaki kredi faiz indirimi kararı sonrası konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde son durum merak konusu oldu. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

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