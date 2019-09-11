Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.09.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 22:34

Müjde üstüne müjde geliyor! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? En uygun kredi hangi bankada?

Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş ndaki son durumu merak ediyor. Bankalardan üst üste gelen faiz indirim kararı vatandaşları sevindiriyor. Bu nedenle arama motorlarında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte güncel kredi faiz oranları...

Müjde üstüne müjde! En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte bankalarda ardı ardına yapılan faiz indirim kararı vatandaşları sevindirmişti. Yakın zamandaki kredi faiz indirimi kararı sonrası konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde son durum merak konusu oldu. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

Diğer bankaların kredi faiz oranları için diğer sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMüjde üstüne müjde geliyor! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? En uygun kredi hangi bankada?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri