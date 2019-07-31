En uygun krediyi hangi banka veriyor? Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da önemli bir açıklama yaptı. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt, konut kredi oranı... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için kişinin uygunluğu değerlendirilir.