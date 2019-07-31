bakanlığının 1 yılınıdeğerlendirirken, "EnerjiBakanlığı görevinegeldiğimde Rusya kriziolmuştu. Hazine veMaliye Bakanlığı'na geldikten sonrakur saldırısı yaşadık. Yeni EkonomiProgramı'nda 'dengelenme' süreciadını verdiğimiz hedeflerin de ötesindebir yıl yaşadık. Sadece cari dengededeğil, enflasyon, faiz ler ve büyümeanlamında... Yıl sonunda 2019 makrohedeflerimizin çok daha ötesindekapatacağız. Yenilenmiş programıEylül'de açıklayacağız" dedi.Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, son dönemde DİBS, bono, swap, ödemeler dengesi, borsa kanalıylafazla yabancı girişi olduğunu anlatarak, "Türkiye'ye güvenen insanlar son 1 yılda gerek TL gerek döviz bazındakazandı. Olumsuzluklara inananlar isekaybetti" diye konuştu. Bakan Albayrak, bundan sonra da Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağını söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin bankalara yansımasının bu haftadan itibaren görüleceğini dile getiren Albayrak, "Hızlı şekilde mevduat faizlerinin düşmesine bağlı olarak kredi faizleri de inecek. Bu haftadaha net adımları göreceğiz" dedi.

POZİTİF

KIDEM Tazminatı Fonu konusunda tüm paydaşlarla konuşulduğunu söyleyen Albayrak, "Bu adımı Türkiye atmak zorunda. Tüm paydaşların kazanacağı bir model olacak. Türkiye'nin bu yüzyılını dönüştüren bir reform planlıyoruz" dedi. Perşembe günü başlayacak toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili Albayrak, geçmişte olduğu gibi memur ve emekliyi enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini vurguladı.Albayrak, Hal Yasası'nın yetişirse bu yıl çıkacağını belirtti. Vergi reformu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Albayrak, "Af dönemini geride bıraktık. Yapılandırma başka, af başka bir şey. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara dayalı adımlar atılabilir" dedi.ENFLASYONUN yüzde 15.9 olan yıllık program hedefinin altında kalacağını dile getiren Albayrak, dengelenme sürecinde faiz ve enflasyonun aşağı trende girdiğini, 2020'de daha pozitif bir döneme girileceğini kaydetti. Albayrak, 3. ve 4. çeyrekte daha olumlu bir sürecin yaşanmasıyla yıl sonunda büyümenin pozitif olacağını söyledi. İşsizlikte en kötünün geride kaldığını vurgulayan Albayrak, ikinci yarıdaki toparlanmanın istihdama yansıyacağını ifade etti.