Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının 1 yılını değerlendirirken, "Enerji Bakanlığı görevine geldiğimde Rusya krizi olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldikten sonra kur saldırısı yaşadık. Yeni Ekonomi Programı'nda 'dengelenme' süreci adını verdiğimiz hedeflerin de ötesinde bir yıl yaşadık. Sadece cari dengede değil, enflasyon, faizler ve büyüme anlamında... Yıl sonunda 2019 makro hedeflerimizin çok daha ötesinde kapatacağız. Yenilenmiş programı Eylül'de açıklayacağız" dedi.
10 MİLYAR DOLAR GELDİ
Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, son dönemde DİBS, bono, swap, ödemeler dengesi, borsa kanalıyla 10 milyar dolardan fazla yabancı girişi olduğunu anlatarak, "Türkiye'ye güvenen insanlar son 1 yılda gerek TL gerek döviz bazında yüzde 20 kazandı. Olumsuzluklara inananlar ise yüzde 15 kaybetti" diye konuştu. Bakan Albayrak, bundan sonra da Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağını söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin bankalara yansımasının bu haftadan itibaren görüleceğini dile getiren Albayrak, "Hızlı şekilde mevduat faizlerinin düşmesine bağlı olarak kredi faizleri de inecek. Bu hafta kamu bankalarından daha net adımları göreceğiz" dedi.
MEMURU-EMEKLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ
KIDEM Tazminatı Fonu konusunda tüm paydaşlarla konuşulduğunu söyleyen Albayrak, "Bu adımı Türkiye atmak zorunda. Tüm paydaşların kazanacağı bir model olacak. Türkiye'nin bu yüzyılını dönüştüren bir reform planlıyoruz" dedi. Perşembe günü başlayacak toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili Albayrak, geçmişte olduğu gibi memur ve emekliyi enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini vurguladı.
AF GERİDE KALDI
Albayrak, Hal Yasası'nın yetişirse bu yıl çıkacağını belirtti. Vergi reformu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Albayrak, "Af dönemini geride bıraktık. Yapılandırma başka, af başka bir şey. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara dayalı adımlar atılabilir" dedi.
BÜYÜME POZİTİF OLACAK
ENFLASYONUN yüzde 15.9 olan yıllık program hedefinin altında kalacağını dile getiren Albayrak, dengelenme sürecinde faiz ve enflasyonun aşağı trende girdiğini, 2020'de daha pozitif bir döneme girileceğini kaydetti. Albayrak, 3. ve 4. çeyrekte daha olumlu bir sürecin yaşanmasıyla yıl sonunda büyümenin pozitif olacağını söyledi. İşsizlikte en kötünün geride kaldığını vurgulayan Albayrak, ikinci yarıdaki toparlanmanın istihdama yansıyacağını ifade etti.
FARUK ERDEM
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