Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 2019 emekli maaş farkı kaç para oldu? İşte emekli tahsis numarası. 3 Temmuz 2019'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Belirlenen zam oranından sonra maaşların hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu. Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları oluyor. 3 Temmuz 2019'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.