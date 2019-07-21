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  • 22.07.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:59

Memura 3 birden yapılacak!

farkı ve alan memurlar, aile yardımı ile 3 artışa birden kavuştu. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 3 bin 723 liraya çıktı. Zam oranları de yüzde 5 olarak belirlenen memurlar, yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 4'ü aştığı için de aldı. Çifte zamma ulaşan memurların bir de aile yardımları arttı.

Zam oranları toplu sözleşmede yüzde 5 olarak belirlenen memurlar, yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 4'ü aştığı için de enflasyon farkı aldı. Çifte zamma ulaşan memurların bir de aile yardımları arttı. Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı ile memurlar, 3 zam birden aldı. Memurlar zamlı maaşlarına 15 Temmuz'da kavuştu.

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