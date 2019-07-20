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12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere bayram öncesi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

20.07.2019 10:46 - Son Güncelleme: 20.07.2019 11:15
12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yılda iki kere dini bayramlarda 1000 TL tutarında ikramiye ödeniyor. 2019'un ilk ikramiyesi Ramazan ayı öncesinde yatırılmıştı ve emeklilerin hesabına bin lira geçti. Şimdi ise ikinci ikramiye için bekleyiş başladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü belli oldu mu? Yeni emeklilerde ikramiye alabilecek mi?

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12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak.

12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

YENİ EMEKLİLERDE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

2019 Temmuz ayında emekli olan birisi yani şu anda emekli ikramiyesi bağlanan biri de bu ikramiyeden faydalanabilecek.

12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

12.5 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.

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