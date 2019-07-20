12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?
Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere bayram öncesi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yılda iki kere dini bayramlarda 1000 TL tutarında ikramiye ödeniyor. 2019'un ilk ikramiyesi Ramazan ayı öncesinde yatırılmıştı ve emeklilerin hesabına bin lira geçti. Şimdi ise ikinci ikramiye için bekleyiş başladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü belli oldu mu? Yeni emeklilerde ikramiye alabilecek mi?
Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.
12.5 MİLYON EMEKLİ VAR
Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.