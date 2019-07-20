12,5 milyon emekliye müjde! 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme günü ne zaman?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yılda iki kere dini bayramlarda 1000 TL tutarında ikramiye ödeniyor. 2019'un ilk ikramiyesi Ramazan ayı öncesinde yatırılmıştı ve emeklilerin hesabına bin lira geçti. Şimdi ise ikinci ikramiye için bekleyiş başladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü belli oldu mu? Yeni emeklilerde ikramiye alabilecek mi?

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