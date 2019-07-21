İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar

Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı hemen sonra fiyatlar değişti. Sigara tiryakilerinin maksimum merak etmiş olduğu konuların başında da hangi sigaranın ne kadar olduğu. İşte son güncellemelere göre sigara fiyatları. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam meydana getirilen sigaranın ÖTV'si yine artırıldı.
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