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  • 22.07.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:00

İşte sigara mı sonrası güncel fiyatlar

mı sonrasında geçtiğimiz hafta Gelir İdare Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sigara ve alkol fiyatlarında ÖTV oranında zam gelmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiği olmuştu.

İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar

Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı hemen sonra fiyatlar değişti. Sigara tiryakilerinin maksimum merak etmiş olduğu konuların başında da hangi sigaranın ne kadar olduğu. İşte son güncellemelere göre sigara fiyatları. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam meydana getirilen sigaranın ÖTV'si yine artırıldı.

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