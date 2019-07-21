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Yüz binleri ilgilendiriyor! Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler?

Çalışan milyonlarca kişinin öncelikli hayallerinden biri de emekli olabilmek. Emekliliğe ilişkin bazı püf noktaları ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bunlardan biri de borçlanarak erken emekli olabilmek. Bazı şartları sağlıyorsanız erken emekli olmanız mümkün. Peki erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Erken emeklilik şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olunur? İşte erken emeklilik ile ilgili detaylar...

21.07.2019 10:59 - Son Güncelleme: 21.07.2019 10:59
Yüz binleri ilgilendiriyor! Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler?

Yurt dışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.

Yüz binleri ilgilendiriyor! Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca deneme süresi gerekçesiyle sigortası yapılmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; çalışanların yüzde 34.2'si kayıtdışı.

Yüz binleri ilgilendiriyor! Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler?

Yani kabaca 10 milyon kişi sigortasız çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

Yüz binleri ilgilendiriyor! Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler?

5 YILLIK SÜRE
Yatmayan sigorta primleri çalışanların geleceğinden alıp götürüyor. Yasa, primi eksik yatanlara da hiç yatırılmayanlara da mahkemelerde 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor.

Yüz binleri ilgilendiriyor! Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler?

Bu yolla dava açan binlerce kişi emekliliğini öne çekti. İşçi, sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açabilir. Eğer işçi ölmüşse, hak sahipleri de dava açma hakkına sahip. Bu durum özellikle dul ve yetim maaşı almayı sağlıyor.

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