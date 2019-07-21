Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.07.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 09:32

22 Temmuz emekliye intibak gelecek mi, ek ödeme artacak mı?

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Promosyon yolunu açan hükümetin, intibak konusunda da adımlar atması bekleniyor. Emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak.

Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü intibak yasasında. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri22 Temmuz emekliye intibak gelecek mi, ek ödeme artacak mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri