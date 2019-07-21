22 Temmuz emekliye intibak gelecek mi, ek ödeme artacak mı?

Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü intibak yasasında. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.
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