22 Temmuz emekliye intibak gelecek mi, ek ödeme artacak mı? 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Promosyon yolunu açan hükümetin, intibak konusunda da adımlar atması bekleniyor. Emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak.

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