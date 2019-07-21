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Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Temmuz tüm emeklilere zam getirdi. İlk olarak SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başlarken, ödemeleri 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Bağ-Kur emeklilerine zamlı emekli maaşı ödemeleri de 25 Temmuz'da başlayıp, 29 Temmuz'da sona erecek. Memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Temmuz'da açıklanan veriler beklendiğinden artış yansıtılmadan ödendi. İşte Temmuz zammı ile birlikte SSK,Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları...

21.07.2019 07:56 - Son Güncelleme: 21.07.2019 07:56
Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, geçen haftadan itibaren yeni aylıklarına kavuşmaya başladı.

Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

İlk olarak SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başlarken, ödemeleri 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Temmuz'da başlayıp, 29 Temmuz'da sona erecek.

Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak.

Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor.

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