Emekliye 2 bin 522 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...
Temmuz tüm emeklilere zam getirdi. İlk olarak SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başlarken, ödemeleri 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Bağ-Kur emeklilerine zamlı emekli maaşı ödemeleri de 25 Temmuz'da başlayıp, 29 Temmuz'da sona erecek. Memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Temmuz'da açıklanan veriler beklendiğinden artış yansıtılmadan ödendi. İşte Temmuz zammı ile birlikte SSK,Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları...
21.07.2019 07:56
- Son Güncelleme: 21.07.2019 07:56
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