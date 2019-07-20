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  • 20.07.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 10:35

harekete geçti! iyle geri alınacak

Kurumu, emekli işçi çalıştırdığı halde normal desteklerinden yararlanan işletmeleri takibe aldı. Emekli statüdeki çalışanlarla ilgili usulsüz bildirimde bulunanlardan, yararlandıkları teşvikler iyle geri alınacak.

SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin, statülerine uygun şekilde bildirilmediğini tespit eden Kurumu () harekete geçti. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan bazı emekli sigortalıların, normal sigortalılar gibi diğer belge türleri üzerinden SGK'ya bildirildiğini belirleyen SGK, bu nitelikteki sigortalılar yönünden yararlanılan teşvikleri ile desteklerini iptal etti. SGK, bu kapsamda yararlanılmış olan teşvik ve destekleri de geriye yönelik olarak gecikme mı ve iyle birlikte geri alacak.

"GECİKME CEZASI VE ZAMMI UYGULANACAK"
Milliyet'te yer alan habere göre, SGK'dan yapılan açıklamada, 2018 ve 2019 için yapılan yanlış bildirimler kapsamında işlem uygulanacağı belirtilerek, "Bu sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilecek ve yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenecektir. İade edilen tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır" denildi.

TEŞVİKLER EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR
SGK, bu kapsamdaki işletmelerin, söz konusu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar için yararlanıldığı istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret desteklerinin ise geri alınmayacağını bildirdi.

Asgari ücret desteği ve istihdamı teşvik için verilen diğer teşvik ve desteklerin birçoğu, emekli olup çalışmaya devam eden sigortalıları kapsamıyor. Emekli çalışanlar için, "02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar" ve "48- Yer altında çalışan emekliler" belge türlerinde SGK'ya bildirilmesi gerekiyor.

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