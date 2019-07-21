Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.07.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:20

ne an ödenecek?

3 Temmuz 2019'da açıklanan rakamlarının ardından emeklilere yapılacak oranları da belirlendi. Belirlenen zam oranından sonra maaşların hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu. ne zaman ödenecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Toplu sözleşme ve fark zammı yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla birlikte belli olmuştu.Zamlı maaşlar emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri