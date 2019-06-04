Milyonlarca çalışanın en büyük hayalleri tahmin edeceğiniz gibi öncelikle emekli olmak sonra ise yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve erken emeklilik anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor.