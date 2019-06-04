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  • 04.06.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 17:36

düşmeye devam ediyor

Sabah saatlerinde güne 5,83 TL seviyesinde başlayan , öğleden sonra düşüşe geçerek 5,77 TL'ye kadar geriledi. ise 6,50 TL'den işlem görüyor.

Dolar düşmeye devam ediyor

Yeni güne 5,83 seviyesinden başlayan kuru sabah saatlerindeki kısa süreli yükselişin ardından yönünü aşağı doğru çevirdi. Sabah 09.30 civarında gün içi en yüksek seviyesi olan 5,86'yı gören dolar, öğle saatlerine doğru düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 5,77 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ise 6,50'den alıcı buluyor.

YURT İÇİ PİYASALAR TATİLDE
Analistler, bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla yurt içinde piyasalarda işlem gerçekleşmediğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.

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