Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi gözler Temmuz'da

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak.