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  • 03.06.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 11:41

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi gözler Temmuz'da

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz mında. ve emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa farkı yansıtılacak.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak.

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