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Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni ek ödeme tutarları ile birlikte maaşlarda ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...

02.06.2019 07:42 - Son Güncelleme: 02.06.2019 07:42
Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında.

Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak.

Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

BİN TL'YE BİN 120 TL
Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

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