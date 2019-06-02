Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.