Emekliye ek zam! 2019 güncel SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni ek ödeme tutarları ile birlikte maaşlarda ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...
02.06.2019 07:42
- Son Güncelleme: 02.06.2019 07:42
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