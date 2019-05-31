İntibak yasasındaki son durum emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi intibak yasasındaki gelişmeleri öğrenmek istiyor. İntibak yasasında düzenleme yapılırsa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşları zamlanacak. İşte intibak yasasındaki son gelişmeler...

İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?

Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz.

EMEKLİLERE İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.

İNTİBAK YASASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.