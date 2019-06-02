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Milyonların gözü ve eza indirimi üzerinde olacak

TBMM'nin gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. Af yasasından 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor.

3 Haziran milyonların gözü genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i çok yoğun günler bekliyor. Başkan Erdoğan, önceki gece Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında vatandaşlardan gelen af taleplerine "Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği" karşılığını verdi. Genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

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Mağdur Mağdur

Özellikle FETÖ iltisaklı üniversite yönetimleri ve FETÖ iltisaklı yargı mensupları tarafından yaklaşık son 10 yıl psikolojik taciz amaçlı ve danışıklı verilmiş her kademedeki tüm hukuka aykırı disiplin cezaları tüm sonuçları ile kaldırılmalı aksi halde kimse bu ülkede örgütler ile mücadele edildiğinden bahsetmemelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.06.2019 20:59
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