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  • 03.06.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 10:01

te Yaşa takılanlar ile ilgili gelişmesi yaşandı

te yaşa takılanlar diğer adıyla yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor.

EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan EYT yani Erken Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

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