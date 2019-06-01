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Emekliye en az 1.200 TL | Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için 2 adım kaldı. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. 3 Haziran Pazartesi günü de Mayıs enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece tek adım kalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği o detaylar...

01.06.2019 08:20 - Son Güncelleme: 01.06.2019 08:20
Emekliye en az 1.200 TL | Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Emekliler bir yandan bu yılın ilk bayram ikramiyesini almanın sevincini yaşarken, bir yandan da gözünü Temmuz zammına çevirdi.

Emekliye en az 1.200 TL | Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu.

Emekliye en az 1.200 TL | Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.

Emekliye en az 1.200 TL | Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Geriye 2 veri kaldı. 3 Haziran yani Pazartesi günü de Mayıs enflasyonu açıklanacak.

Emekliye en az 1.200 TL | Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

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