Emekli doktora aktif çalışma imkanı

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kaliteetkinliği artırma ve 2023 hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalara önemli bir adım daha ekledi. Bakanlık yayınlanan yeni yönetmelikte sağlık kuruluşlarının kalitesini artırmayı hedeflerken, uzman hekim kadrolarından uzun vadeli etkin yararlanmanın da önünü açtı. Yeni düzenlemeyle artık yaş haddinden emekli olan doktorlar isterlerse bulundukları kamu-özel hastanelerde ana dallarda da çalışabilecek. Özel hastaneler il içi veya il dışında tek çatıda faaliyet gösterebilecek. Özel hastanelerin uzman hekim kadrolarında esnekliğe gidilirken, doktorun diploma ve uzmanlık belgesini hastaların görebileceği poliklinik odasına asma zorunluluğu kaldırıldı.



TÜLAY CANBOLAT