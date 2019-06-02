5 yıl süreniz var! Herkese karşılıksız ödeme yapılacak

SSK yeni adıyla SGK farklı isimler adı altında çeşitli ödemeler yapıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından yapılan bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Makalemizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Söz konusu hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor.