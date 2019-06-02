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  • 03.06.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:55

5 yıl süreniz var! Herkese karşılıksız ödeme yapılacak

farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Yatırılan para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor.

SSK yeni adıyla SGK farklı isimler adı altında çeşitli ödemeler yapıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından yapılan bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Makalemizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Söz konusu hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor.

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