Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES'te) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılması sağlandı.
Yapılan değişiklikle BES'ten Borsa İstanbul'a yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının aktarılması bekleniyor.
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