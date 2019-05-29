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  • 29.05.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:02

'te devlet katkısı ile ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik

'ne devlet tarafından sağlanan katkının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sonrası borsaya sağlanacak kaynağın yaklaşık 1,2 milyar TL olması bekleniyor.

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES'te) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılması sağlandı.

Yapılan değişiklikle BES'ten Borsa İstanbul'a yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının aktarılması bekleniyor.

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