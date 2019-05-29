Dolar ABD-Çin ticaret gerilimlerinin daha fazla tırmanacağı endişeleriyle yatay kalarak, yatırımcıların ABD hazine tahvilleri de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklar almalarının ardından dün kaydettiği kazanımları sürdürdü.Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 6,0530
Satış: 6,0556
EURO
Alış: 6,7594
Satış: 6,7631
Analistler, euro bölgesi ekonomisi ve AB'nin siyasi geleceğine ilişkin belirsizliğin etkisiyle euro için daha fazla risk uyarısında bulunurken; euronun dün düşüş kaydetmesi doları destekledi.
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