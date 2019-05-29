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  • 29.05.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:26

/TL son dakika: 29 Mayıs ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

/TL dün 6 TL'nin altını test ettikten sonra 29 Mayıs'a 6.04 civarında başladı. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisinin yüzde 2.240 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesine karşın dolar yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0.3 artıda kapandıktan sonra bugün 97.929 ile yatay seyrediyor. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar ABD-Çin ticaret gerilimlerinin daha fazla tırmanacağı endişeleriyle yatay kalarak, yatırımcıların ABD hazine tahvilleri de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklar almalarının ardından dün kaydettiği kazanımları sürdürdü.Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 6,0530
Satış: 6,0556

EURO
Alış: 6,7594
Satış: 6,7631

Analistler, euro bölgesi ekonomisi ve AB'nin siyasi geleceğine ilişkin belirsizliğin etkisiyle euro için daha fazla risk uyarısında bulunurken; euronun dün düşüş kaydetmesi doları destekledi.

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