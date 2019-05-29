Dolar ABD-Çin ticaret gerilimlerinin daha fazla tırmanacağı endişeleriyle yatay kalarak, yatırımcıların ABD hazine tahvilleri de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklar almalarının ardından dün kaydettiği kazanımları sürdürdü.Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 6,0530

Satış: 6,0556

EURO

Alış: 6,7594

Satış: 6,7631

Analistler, euro bölgesi ekonomisi ve AB'nin siyasi geleceğine ilişkin belirsizliğin etkisiyle euro için daha fazla risk uyarısında bulunurken; euronun dün düşüş kaydetmesi doları destekledi.