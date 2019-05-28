Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
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