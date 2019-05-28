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  • 29.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 12:50

Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor! Çifte yapılacak

Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında alacaklar. Sadece bu zam değil oluşacak 6 aylık da fark olarak maaşlara eklenecek. Bu oranın yüzde 6'yı bulması da bekleniyor.

Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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