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  • 26.05.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 08:58

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ilk ödeme günü açıklandı

Bağkur emekli maaşı ikramiye oranı. Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 'ta yatırılacak. Emeklilerin ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak.

12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine haftaya kavuşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar lira ikramiye ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak.
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak.

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