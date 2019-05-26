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  • 26.05.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 10:08

Bakan Pekcan açıkladı! Salı günü resmen başlıyor

Ticaret Bakanı , gümrük kapılarındaki TIR kuyruğunu azaltacak Transit Araç Takip Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan konuyla ilgili olarak, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek." dedi.

Bakan açıkladı! Salı günü resmen başlıyor

Ticaret Bakanı katıldığı bir programda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gümrük kapılarındaki TIR kuyruklarını azaltmak için yapılan Transit Araç Takip Programı çalışmasının 28 Mayıs'ta hizmeye gireceğini duyuran Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek." dedi. Pekcan ayrıca "Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek. Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek" diye konuştu.

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