Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, memurların, yaşlıların maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayında milyonlarca kişinin gelirlerinde artış görülecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına lk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para yükselecek. Peki Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların güncel maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, zam tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı. İşte detaylar...
25.05.2019 08:02
- Son Güncelleme: 25.05.2019 08:02
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