Müjde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Emekliler ikramiyelerinin bayramın 1. ya da 2. günü yatma ihtimaline karşı konuşuyorlardı fakat, devletten açıklama geldi ve ikramiyelerin bayramdan önce yatırılacağı bildirildi. 12 milyon emekliye toplam 10.7 milyar bayram ikramiyesi yatırılacak. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusunda meraklı bekleyiş sona erdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi paylaştı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama göre, Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri 31 Mayıs'ta ödenecek.

Bayram ikramiyesi geçen yıl çıkarılan yasayla sabit olarak belirlenirken 1000 liralık tutar da bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları her ayın 1'i ila 5'i arasında ödenmektedir. Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.