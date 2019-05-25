Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?
Her çalışan emeklilikte alacağı maaşı merak ediyor. Yüksek emekli aylığı için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor. Özellikle 8 noktaya dikkat edilmesi, emekli aylığını yükseltiyor. Peki yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak gerekir? Emekli aylıkları kaç dönemde hesaplanır? Maaşı belirleyen en önemli etken nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...
25.05.2019 08:02
- Son Güncelleme: 25.05.2019 08:02
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