GaleriEkonomi

Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?

Her çalışan emeklilikte alacağı maaşı merak ediyor. Yüksek emekli aylığı için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor. Özellikle 8 noktaya dikkat edilmesi, emekli aylığını yükseltiyor. Peki yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak gerekir? Emekli aylıkları kaç dönemde hesaplanır? Maaşı belirleyen en önemli etken nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...

25.05.2019 08:02 - Son Güncelleme: 25.05.2019 08:02
Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, günü geldiğinde alacağı maaşı merak ediyor. Çalışırken emekli maaşını nasıl artıracağını düşünüyor ve bunun hesaplarını yapıyor.

Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?

Bize de bu konuda her gün onlarca soru ulaşıyor. Özellikle son yıllarda 'çalıştıkça maaşım düşüyormuş' türü endişelere çok rastlıyoruz.

Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?

Öncelikle belirtelim ki emekli maaşınızı belirleyen en büyük etken sizin aldığınız brüt maaşlar. Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazancınız.

Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?

Bu ne kadar yüksek ise emekli maaşınız o oranda artıyor. Brüt maaşınız asgari ücretten gösteriliyorsa, haliyle maaşınız da düşük oluyor.

Yüksek emekli maaşının 8 formülü... Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir?

3 AYRI DÖNEM VAR
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, memurların, yaşlıların maaşları ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, memurların, yaşlıların maaşları ne kadar olacak?