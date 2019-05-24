İşsizlik maaşı ödeme tarihi açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır.

2019 İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

İSTİFA EDENLERDE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.