Emekli ikramiye son dakika ilk ödeme günleri, kimler kaç TL emekli ikramiyesi alacak? SGK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı. Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler biner lirayı alıyor. Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, 2 aylık birden alanlar ölüm aylığı oranı yüksek olan dosya üzerinden, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik oranıyla hesaplanacak tutarda ikramiye alıyor. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor.