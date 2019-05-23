Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi için müjdeli haber ardı ardına gelmeye devam ediyor. Emeklilerin yapılan iyileştirmeler ve zamlarla yüzü gülüyor. Bu anlamda SGK emekli vatandaşlarımıza net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapabiliyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor.

SSK VE BAĞKUR'LUYA 3 MAAŞ AVANS

SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Peki 2019'da emeklinin avans ödemesi kaç TL olacak? İşte tüm detaylar... SGK'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek.