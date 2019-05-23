Dolar/TL ne kadar oldu? Çarşamba gününe 6.07 civarında başlayan dolar kuru 6.1220 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.09'lu seviyelerde kapandı. Dolar/TL 23 Mayıs sabahına 6.12, euro ise 6.85 seviyesinde başladı. Dolar endeksinin hafta başında bir ayın zirvesi olan 98.134'e yükselişi ABD hazine tahvil getirilerinin azalmasıyla, durdu. Euro ve dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,1310

Satış: 6,1335

EURO

Alış: 6,8489

Satış: 6,8536

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da PMI'lar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.