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  • 23.05.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:28

da son durum: 23 Mayıs ve ne kadar, kaç TL? Güncel

kuru ne kadar? Dolar/TL ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle bir hafta aranın ardından dün yeniden aştığı 6.10 üzerindeki seyrini bu sabah da sürdürürken, TL gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışıyor. Dolar endeksi hafif değişim göstererek 98.105'de bulunuyor. Bugün ve , kaç TL oldu?

Dolar/TL ne kadar oldu? Çarşamba gününe 6.07 civarında başlayan dolar kuru 6.1220 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.09'lu seviyelerde kapandı. Dolar/TL 23 Mayıs sabahına 6.12, euro ise 6.85 seviyesinde başladı. Dolar endeksinin hafta başında bir ayın zirvesi olan 98.134'e yükselişi ABD hazine tahvil getirilerinin azalmasıyla, durdu. Euro ve dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,1310
Satış: 6,1335

EURO
Alış: 6,8489
Satış: 6,8536

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da PMI'lar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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