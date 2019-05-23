23 Mayıs en uygun krediyi hangi banka veriyor? Bankaların konut kredisi faiz oranları son zamanlarda çok büyük değişimler gösteriyor. Peki bu hafta konut kredisi faiz oranları nasıl başladı? İşte Mayıs'ın üçüncü haftası konut kredisi faiz oranları… Konut ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun konut kredisi faizlerini araştırıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları 2019! İşte detaylar… Son aylarda hızlı bir şekilde artış göstermeye başlayan konut kredisi faizlerinden dolayı konut sahibi olamayanlar için bir seçenek daha var. Banka gayrimenkulü olan konutların satışa çıkarılmasıyla vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor.