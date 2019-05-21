Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yüzden bankalar arasında en düşük faiz oranları merakla araştırılıyor. "Güncel faiz oranları ne kadar oldu?" sorusu yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte banka banka ihtiyaç, konut, taşıt kredisi oranları...

GÜNCEL FAİZ ORANLARI NE KADAR?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Halkbank konut kredisi faiz oranları: %1,65

Halkbank taşıt kredisi faiz oranları: %1,99

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları: %1,95 (maaşını Halkbank'tan alanlara özel)