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  • 21.05.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 23:29

ne kadar oldu? İşte 2019 banka banka ihtiyaç, konut, taşıt kredisi oranları...

Kredi faiz oranlarına ilişkin son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte " ne kadar oldu?" sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarını derledik. İşte güncel faiz oranları...

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yüzden bankalar arasında en düşük faiz oranları merakla araştırılıyor. "Güncel faiz oranları ne kadar oldu?" sorusu yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte banka banka ihtiyaç, konut, taşıt kredisi oranları...

GÜNCEL FAİZ ORANLARI NE KADAR?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Halkbank konut kredisi faiz oranları: %1,65

Halkbank taşıt kredisi faiz oranları: %1,99

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları: %1,95 (maaşını Halkbank'tan alanlara özel)

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