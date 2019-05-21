22 Mayıs güncel kredi kartı faizleri! Kredi limitinizi düşürmek istediğinizde banka, 'sigorta poliçesi' adı altında kesinti yapamaz. Hesabınızda kesinti yapıldığını gördüğünüzde ise hemen tüketici hakem heyetine başvurun. Paranızı kaptırmayın. Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcı, kredi kartlarından kesilen kart aidatlarından şikayetçi... Ancak Kredi kart aidatları, bankayı mahkemeye vermeden basit bir Kredi Kartı Aidatı İade dilekçesi ile geri alınabiliyor. Peki banka hesap işletim ücreti nasıl geri alınır? Kredi kartı aidatı kesinti ücreti nasıl geri alınır? İşte tüm detaylar