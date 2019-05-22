Ülkemizdeki pek çok banka Ramazan Bayramı kredilerini müşterilerine sunmaktadır. Bu krediler ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilmektedir. İhtiyaç kredileri Ramazan Bayramı'na özel bazı kampanyalar eklenerek sunulmaktadır. Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların sunduğu avantajlı krediler paraya sıkışanların imdadına yetişiyor. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. Vadesi 60 aya çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Üstelik faizler yüzde 1.89'dan başlıyor... Peki 23 Mayıs en uygun Ramazan Bayramı kredisi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları