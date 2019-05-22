Ülkemizdeki pek çok banka Ramazan Bayramı kredilerini müşterilerine sunmaktadır. Bu krediler ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilmektedir. İhtiyaç kredileri Ramazan Bayramı'na özel bazı kampanyalar eklenerek sunulmaktadır. Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların sunduğu avantajlı krediler paraya sıkışanların imdadına yetişiyor.

31 MAYIS'A KADAR

Garanti Bankası, bayrama özel uygun faizli 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bayram kampanyası 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti Cep üzerinden veya 444 0 355'i arayarak başvuru yapabilir.