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  • 23.05.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 14:38

En uygun kredisi veren lar

kredisi oranları. Özel ve kamu ları na özel kredileri ihtiyaç sahiplerine sunuyor. Bu krediler sayesinde Ramazan Bayramı'ndaki ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Ülkemizdeki pek çok banka Ramazan Bayramı kredilerini müşterilerine sunmaktadır. Bu krediler ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilmektedir. İhtiyaç kredileri Ramazan Bayramı'na özel bazı kampanyalar eklenerek sunulmaktadır. Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların sunduğu avantajlı krediler paraya sıkışanların imdadına yetişiyor.

31 MAYIS'A KADAR

Garanti Bankası, bayrama özel uygun faizli 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bayram kampanyası 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti Cep üzerinden veya 444 0 355'i arayarak başvuru yapabilir.

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