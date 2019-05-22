BDDK'nın 100 bin doların üzerinde döviz alımına bir gün bekleme kuralı getirmesi spekülatörleri yeni hamleye yönlendirdi. Türkiye'ye döviz girmesini önlemek isteyenler, BDDK'nın döviz üzerinden ülkeye ayar vermek çabasındakilere karşı attığı adımı 'TL'nin değerini korumak için sermaye kontrolü' olarak yorumladı.

BU ADIM SERMAYE KONTROLÜ DEĞİL

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karara tepki gösterenler bu adımı 'TL'nin değerini korumak için sermaye kontrolü' başlangıcı olarak yorumladı. Söz konusu yorumlarla ise ülkeye, gerek doğrudan gerekse sermaye piyasaları aracıyla yeni para girişlerinin önüne geçilmek istendi. BDDK bu tür yorumların önüne geçmek için dün yeni bir açıklama daha yapma gereği hissetti ve yapılan açıklamada, "Kararın sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır" denildi

100 BİN DOLARIN ALTI VE TÜZEL'E KISITLAMA YOK

BDDK açıklamasında reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin ABD Doları'ndan az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içerilmediğini de vurguladı. Yani reel döviz talebi olan tüzel kişiler ve 100 bin dolar veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutardan az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişiler almak istedikleri dövizin karşılığı olan TL'yi bir gün önce yatırmak zorunda olmayacak. Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi gerekecek.

TASARRUF SAHİBİ HAKKI KORUNUYOR

BDDK'nın dünkü açıklamasında yerli ve yabancı yatırımcılara korku salmak isteyenlerin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik net ifadeler de dikkat çekti. Kamuoyu duyurusunda, "Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içeriyor" ifadesine vurgu yapıldı.

MERKEZ'DEN DE HAMLELER GECİKMEDİ

BDDK'nın ardından bir hamle de Türkiye Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Merkez, swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü. TCMB daha sonraki duyurusunda 9 Mayıs'ta ara verdiği repo ihalelerine yeniden başladığını duyurdu ve örtülü olarak yüzde 25.5'a çıkan faiz yeniden yüzde 24'e inmiş oldu. TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını 28 Mart'ta yüzde 20'den yüzde 30'a, 4 Nisan'da da yüzde yüzde 40'a çıkarmıştı.