Konut sektörü, kampanya atağına kalktı. Yeni ev sahibi olmak isteyenleri hedefleyen konut üreticileri indirimden düşük faiz ve uzun vadeye, kişiye özel ödeme planlarından mobilya hediyelerine kadar pek çok fırsatı gündeme aldı. Ramazan ayı kampanyaları kapsamında vadeler 120 aya kadar uzarken, faiz ve peşinatın sıfırlandığı seçenekler de bulunuyor. Kampanyaların bir kısmı mayıs sonunda bitiyor. Artan maliyetlere rağmen yerinde sayan konut fiyatları, ev almak isteyenlere avantaj sağlıyor. Konut üreticilerinin satışlara hız vermek için düzenlediği kampanyalar, konut almayı daha cazip hale getiriyor. İşte 20 Mayıs güncel konut kampanyalar! En uygun konutlar hangileri?