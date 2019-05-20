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  • 21.05.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:12

? 21 Mayıs ! 120 ay sıfır , sıfır

21 Mayıs Güncel konut kampanyalar! ? 120 ay sıfır , sıfır . Konut sektörü, kampanyalara hız verdi. Borcunu kapatana indirim, Ramazan ayına özel fiyatlar, düşük faiz, uzun vade, mobilya hediyesi gibi birçok fırsat yeni ev almak isteyenlere sunuluyor. Tapu harcı ve KDV indirimleri de devam ediyor. Artan maliyetlere rağmen yerinde sayan konut fiyatları, ev almak isteyenlere avantaj sağlıyor. Konut üreticilerinin satışlara hız vermek için düzenlediği kampanyalar, konut almayı daha cazip hale getiriyor. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2'ler seviyesinde olması, inşaat firmalarını faizsiz ya da daha düşük faiz oranları sunan kampanyalar düzenlemeye yöneltiyor.

Konut sektörü, kampanya atağına kalktı. Yeni ev sahibi olmak isteyenleri hedefleyen konut üreticileri indirimden düşük faiz ve uzun vadeye, kişiye özel ödeme planlarından mobilya hediyelerine kadar pek çok fırsatı gündeme aldı. Ramazan ayı kampanyaları kapsamında vadeler 120 aya kadar uzarken, faiz ve peşinatın sıfırlandığı seçenekler de bulunuyor. Kampanyaların bir kısmı mayıs sonunda bitiyor. Artan maliyetlere rağmen yerinde sayan konut fiyatları, ev almak isteyenlere avantaj sağlıyor. Konut üreticilerinin satışlara hız vermek için düzenlediği kampanyalar, konut almayı daha cazip hale getiriyor. İşte 20 Mayıs güncel konut kampanyalar! En uygun konutlar hangileri?

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