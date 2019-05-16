17 Mayıs ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi banka veriyor gibi soruları internetten araştırıyor. Bankalar arasında en düşük faiz oranlarını uygulayan banka Ziraat Bankası olarak göze çarpıyor.

16 MAYIS GÜNCEL BANKA KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranı %1.45! 150.000 TL'lik kredi kullanmak istediğinizde %1.45 faiz oranıyla 2.645,11 TL geri ödeyeceksiniz.

Ziraat Bankası taşıt kredi faiz oranı: %1.71

Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı: %1.75

Halkbank kredi faiz oranlarında da son durum şu şekilde;

Halkbank konut kredisi faiz oranları: %1,65

Halkbank taşıt kredisi faiz oranları: %1,99

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları: %1,95 (maaşını Halkbank'tan alanlara özel)

Vakıfbank kredi faiz oranları şu şekilde;

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları: %1,45

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları: %1,87

Garanti Bankası kredi faiz oranları şu şekilde;

Garanti Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı; % 2,34.

Garanti Bankası taşıt kredisi faiz oranı; % 2,19.

Yapı Kredi Bankası kredi faiz oranları şu şekilde;

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları; % 2,54

Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranları; % 2,25

Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi faiz oranları; % 2,33

%0.98 Konut Kredisi Veren Bankalar

Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ile birlikte düşen konut satışlarını arttırmak amacıyla, konut satışı yapan firmalar ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor. Ziraat Bankası öncülüğünde başlayan kampanya sonucunda 500.000 Türk Lirası, 750.000 Türk Lirası ve 1.200.000 Türk Lirası seviyelerinde de kredi kullanımı mümkün. Banka ve gayrimenkul sağlayan firmaların anlaşması ise, şirketlerin aradaki faiz farkını banka ile anlaşarak ödemesi sonucunda karşılanıyor. Anlaşma ilk olarak metropollerde geçerli olsa da yavaş yavaş ülke genelinde geçerli hale geliyor.

Bankalar arasında en düşük faiz oranlarını uygulayan banka Ziraat Bankası olarak göze çarpıyor. Bankanın güncel konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakacak olursak; konut kredisi faiz oranı %1.45 oranında, ihtiyaç kredisi ise %1.75 oranında faizle veriliyor. Vade olarak ise 10 yıl konut kredisi için, 5 yıl da ihtiyaç kredisi için vade veriliyor. Bu konuda şu an için en uygun banka Ziraat Bankası'dır.