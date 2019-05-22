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  • 22.05.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 12:47

'da bu ı altın arar gibi arıyorlar! Kilosu tam 80 lira...

'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi '' adı verilen ı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.



Ereğli'ye bağlı Beyören Mahallesi'nde yaşayanlar, her yıl nisan ayından itibaren Beyören Dağı bölgesindeki arazide domalan mantarı arıyor. Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre sakinleri, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor.

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